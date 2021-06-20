Карандин: удаление Тарасенко в игре с Канадой — ошибочное. В Пекине жду жёсткого арбитража

Судья международной категории Юрий Карандин прокомментировал удаление Владимира Тарасенко в матче 1/4 финала ЧМ-2021 Россия-Канада, а также поделился мнением о работе арбитров на предстоящей Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).



«Насколько я знаю, роковое удаление Владимира Тарасенко на 45-й минуте четвертьфинала с Канадой было рассмотрено в соответствии с Официальной книгой правил ИИХФ. По моей информации, вердикт такой — фола со стороны российского хоккеиста не было. Получается, налицо очевидная судейская ошибка. Впрочем, для меня такая оценка не сюрприз, уже на следующий день после игры говорил о том, что при счёте 1:0 в третьем периоде шведские судьи искали удаление. А кто ищет, тот всегда найдет.



В правилах ИИХФ говорится о том, что на хоккеиста, который проносит свою клюшку или любую её часть выше уровня своих плеч и наносит сопернику удар любой частью клюшки, должен быть наложен малый штраф. Но в том эпизоде, о котором мы говорим, Тарасенко не нарушал правила, так как его клюшка была ниже уровня его плеч — и игрок сборной Канады своей же клюшкой попал себе по лицу. Штраф за игру высоко поднятой клюшкой в данном случае наложен ошибочно.



В Пекине нам нужно быть изначально готовыми, скажем так, к жёсткому арбитражу. Честно скажу, судейский фактор меня беспокоит.



В финале Пхенчхана работала американо-финская бригада, в четвертьфинале Риги — шведская. К сожалению, сегодня в мире жёсткая политическая ситуация, как следствие — на обоих турнирах нам приходилось играть без гимна и флага. В большом хоккее мелочей не бывает, и эти моменты — хотим мы того или нет — так или иначе влияют на арбитраж. Было бы здорово убрать большую политику из большого спорта, но, к сожалению, этого не удавалось сделать ни полвека назад, ни сегодня.



Выход вижу в том, чтобы максимально способствовать развитию и продвижению по линии ИИХФ судей, например, из Беларуси и Казахстана. Также на контрактах в КХЛ находится ряд европейских судей, они занимают наши рабочие места, и от них, от их стран мы обязаны получать качественный арбитраж на уровне ИИХФ, иначе игра, как говорится, не стоит свеч», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.

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