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Заболевший коронавирусом главный тренер «Монреаля» Дюшарм сообщил о самочувствии

Заболевший коронавирусом главный тренер «Монреаля» Дюшарм сообщил о самочувствии
Никита Паглазов
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Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм рассказал о своём самочувствии. Напомним, наставник пропустит оставшиеся матчи полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2-1) из-за коронавируса. Дюшарм изолирован на две недели.

«Хотел бы я быть на площадке прямо сейчас. Я не чувствую себя хуже, чем неделю назад», — приводит слова Дюшарма в «твиттере» журналист Крис Джонстон.

Исполнять обязанности главного тренера, как и в третьем матче, будет Люк Ричардсон. Ему будут помогать Шон Бурк и Алекс Берроуз.

При этом Дюшарм работает с Ричардсоном и игроками над подготовкой к матчам с помощью видеосвязи. Седьмой матч полуфинальной серии запланирован на 26 июня — это максимальная дата серии.

Напомним, 18 июня специалист получил положительный тест на коронавирус. Ранее клуб сообщал о том, что тренер сделал вакцину. Последняя доза была введена 9 июня.

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