Фридман: «Сэйбрз» считают, что лучше знают игроков драфта-2021. Они хотят 2-й высокий пик

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил о подходе клубов НХЛ к предстоящему драфту-2021.



«Баффало», похоже, не слишком боятся этого драфта. Есть много клубов, которые слишком аккуратно подходят к предстоящему выбору, так как они не видели в деле многих игроков.



А «Сэйбрз», по всей видимости, хотят получить второй высокий пик, они считают, что лучше знают игроков», – цитирует Фридмана Sportsnet.



Напомним, из-за коронавирусных ограничений, скауты не смогли работать полноценно. Некоторые лиги сократили сезон, из-за чего часть игроков не смогла быть изучена.



Право первого выбора на драфте-2021 принадлежит «Баффало». Также, вероятно, «Сэйбрз» рассчитывают получить пик первого раунда в случае обмена форварда Джека Айкела.

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