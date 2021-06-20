Джонстон: многие клубы НХЛ заинтересованы в Хэмилтоне, но вопрос не решится быстро

Журналист Крис Джонстон поделился информацией о потенциальном переходе защитника Даги Хэмилтона из «Каролины».
«Похоже, было много переговоров между агентом Хэмилтона, Джей Пи Бэрри, и командами из лиги. Есть ощущение, что это не разрешится быстро.
У агента есть возможность договориться об условиях с командой, которая предложит самые выгодные условия. Экономические показатели лиги медленно возвращаются к прежним временам. Я не думаю, что события будут протекать быстро. Гораздо вероятнее, что конкретная информация появится ближе к дню открытия рынка – 28 июля», — цитирует Джонстона Sportsnet.
Ранее сообщалось, что «Каролина» разрешит хоккеисту переговоры с клубами НХЛ. Хэмилтон может изучить варианты с другими командами лиги и понять, смогут ли «Харрикейнз» сделать самое лучшее предложение для него.
В прошедшем сезоне защитник провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 42 (10+32) очка при показателе полезности "+20". В плей-офф Хэмилтон сыграл в 11 встречах, набрав 5 (2+3) баллов.
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