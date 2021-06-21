У генменеджера «Вегаса» выявлен коронавирус накануне игры с «Монреалем» в Кубке Стэнли
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У 60-летнего генерального менеджера хоккейного клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Келли МакКриммона выявлен коронавирус незадолго до начала четвёртой игры полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс». Об этом информирует журналист Эллиот Фридман в «Твиттере».
Напомним, что в серии со счётом 2-1 ведут хоккеисты «Монреаля». Следующий матч состоится сегодня, в ночь на понедельник 21 июня, в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр». Начало встречи – 4:00 мск.
Ранее стало известно, что главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм из-за заболевания в результате заражения коронавирусом пропустит оставшиеся матчи полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс». Он ушёл на двухнедельную самоизоляцию.
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