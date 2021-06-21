Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вегас» обыграл «Монреаль» и сравнял счёт в полуфинальной серии Кубка Стэнли

«Вегас» обыграл «Монреаль» и сравнял счёт в полуфинальной серии Кубка Стэнли
Кирилл Горбачинский
Комментарии

В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:1 и сравнялся в серии плей-офф – 2-2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Макнэбб и Николя Руа. У «Монреаля» единственный гол забил Пол Байрон.

Гол Макнэбба стал для защитников «Вегаса» седьмым в плей-офф НХЛ. Таким образом, «Вегас» повторил рекорд «Эдмонтон Ойлерз» (1987 год), «Питтсбург Пингвинз» (1991 год), «Вашингтон Кэпиталз» (1994 год) и «Бостон Брюинз» (2019 год).

Ранее в серии «Голден Найтс» побеждали со счётом 4:1, а «Канадиенс» дважды выигрывали со счётом 3:2. Пятый матч полуфинальной серии пройдёт 23 июня.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 4-й матч
21 июня 2021, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Байрон (Судзуки) – 38:55' (5x5)   1:1 Макнэбб (Карлссон, Теодор) – 50:37' (5x5)   1:2 Руа (Пасиоретти, Так) – 61:18' (5x5)

В другом полуфинале Кубка Стэнли встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Счёт в серии – 2-2. «Лайтнинг» побеждали со счётом 4:2 и 2:1, а «Айлендерс» выигрывали со счётом 3:2.

Новость по теме
«Вегас» использовал тайм-аут при счёте 0:0. Через минуту «Монреаль» открыл счёт
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021