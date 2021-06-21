Ленер — об отсутствии игровой практики: мне всё равно. Цветок играл выдающимся образом

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер после победы в четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (2:1 ОТ, 2-2) прокомментировал своё появление в воротах.

Для шведского вратаря эта игра стала первой с 31 мая, когда он пропустил семь шайб от «Колорадо Эвеланш».С тех пор основным голкипером «Голден Найтс» на безальтернативной основе был канадец Марк-Андре Флёри, но в прошлом матче с «Монреале» опытный вратарь допустил чудовищную ошибку на исходе основного времени, которая стоила его команде матча.

«Я почти не играю в этом плей-офф? Мне всё равно. Цветок (Флёри. — Прим. „Чемпионата“) играл выдающимся образом. И он главная причина, по которой „Вегас“ находится на этой стадии. Вне зависимости от вашей игровой роли вы должны делать то, что будет лучше для вашей команды», — сказал Ленер на пресс-конференции.