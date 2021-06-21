Ленер — критикам: приехал на арену на 2 часа раньше и читал чушь, что вы несёте обо мне

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер после победы в четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (2:1 ОТ, 2-2) обратился к своим критикам во время своей пресс-конференции.

«Я приехал на арену на два часа раньше, читал, как вы, ребята, несёте обо мне чушь в «Твиттере», чтобы замотивировать меня. Но вообще мне всё равно, что думают люди», — сказал Ленер.

Для шведского вратаря эта игра стала первой с 31 мая, когда он пропустил семь шайб от «Колорадо Эвеланш».С тех пор основным голкипером «Голден Найтс» на безальтернативной основе был канадец Марк-Андре Флёри, но в прошлом матче с «Монреале» опытный вратарь допустил чудовищную ошибку на исходе основного времени, которая стоила его команде матча.