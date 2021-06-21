Экс-форвард «Спартака» Робин Ганзл продолжит карьеру в чемпионате Швеции

Бывший нападающий «Спартака» Робин Ганзл продолжит карьеру в чемпионате Швеции. Он подписал контракт на год с клубом «Тимро», сообщается на официальном сайте команды.

32-летний Ганзл провёл последние три сезона в составе московского клуба. В минувшем регулярном чемпионате чешский форвард принял участие в 48 матчах, в которых забросил 12 шайб и сделал 19 результативных передач. В плей-офф Ганзл провёл четыре встречи, не отметившись результативными действиями.

До этого Робин год отыграл в «Нефтехимике». В общей сложности в КХЛ на счету форварда 207 матчей в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 114 (46+68) очков. В плей-офф чех сыграл 21 матч, забросив три шайбы и сделав пять голевых передач.