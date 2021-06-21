Защитник «Вегаса» Макнэбб ударил Судзуки рукой в голову на глазах судьи, но не был удалён

В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:1 и сравнялся в серии плей-офф – 2-2.



В конце второго периода защитник «рыцарей» Брейден Макнэбб при счёте 0:1 ударил форварда «Канадиенс» Ника Судзуки рукой в голову на глазах судьи матча Криса Ли, но не получил за это штраф.

Напомним, в составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Макнэбб и Николя Руа. У «Монреаля» единственный гол забил Пол Байрон.

Ранее в серии «Голден Найтс» побеждали со счётом 4:1, а «Канадиенс» дважды выигрывали со счётом 3:2. Пятый матч полуфинальной серии пройдёт 23 июня.

В другом полуфинале Кубка Стэнли встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Счёт в серии – 2-2.