Двойной суперсейв голкипера «Вегаса» Робина Ленера. Видео
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В четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:1 и сравнял счёт в серии плей-офф – 2-2.
На 13-й минуте первого периода в ходе атаке «Канадиенс» Кори Перри в падении сделал передачу вдоль ворот, а Эрик Стаал бросил в открытый угол. Голкипер «рыцарей» Робин Ленер смог переместиться и отбить шайбу щитком. На добивание подоспел Йоэль Армиа, бросивший уже в пустые ворота, но Ленер, лёжа, ловушкой отразил бросок.
Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Ранее в серии «Голден Найтс» побеждали со счётом 4:1, а «Канадиенс» дважды выигрывали со счётом 3:2. Пятый матч полуфинальной серии пройдёт 23 июня.
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