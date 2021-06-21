Дебур: Флёри в плей-офф сыграл столько же, сколько Василевский. Но Андрей моложе на 10 лет
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур прокомментировал итоги четвёртой встречи полуфинала плей-офф Кубка Стэнли с командой «Монреаль Канадиенс».
«Момент с Флёри в конце третьего периода прошлого матча не имел никакого отношения к решению сыграть с Ленером. Я знал, как Ленни усердно работал и какой он отличный вратарь. И я предпочёл сегодня сыграть с ним, а не с уставшим, на мой взгляд, голкипером, у которого и в ближайшее время не намечается отдыха.
Если вы посмотрите на количество проведённых матчей в плей-офф, то увидите, что Флёри сыграл столько же, сколько и Василевский, они делят первое место по количеству матчей в старте. Однако Василевский на 10 лет моложе", — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ на русском языке.
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