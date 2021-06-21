«Два одноклубника отмечают гол». В соцсетях высмеяли столкновение игрока «Вегаса» с судьёй

Защитник «Вегас Голден Найтс» Брейден Макнэбб забросил шайбу в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».



Макнэбб забил на 51-й минуте встречи, сравняв счёт — 1:1. При этом после гола хоккеист столкнулся за воротами с судьей матча Крисом Ли, который ранее не наказал Макнэбба штрафом за удар форварда «Канадиенс» Ника Судзуки рукой по голове.



Пользователь «Твиттера» andrew_nolan17 высмеял этот эпизод: «Два одноклубника отмечают гол».

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Напомним, в четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:1 и сравнял счёт в серии плей-офф – 2-2.