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Форвард «Монреаля» — о голе Байрона: нужно, чтобы все так действовали

Форвард «Монреаля» — о голе Байрона: нужно, чтобы все так действовали
Владимир Лаевский
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джош Андерсон прокомментировал итоги четвёртой встречи полуфинала плей-офф Кубка Стэнли с командой «Вегас Голден Найтс», а также прокомментировал гол игрока «рыцарей» Пола Байрона.

«Поражение? Я думаю, мы можем извлечь из этого много положительного. Мы правильно начали. Думаю, сегодня мы сыграли хорошо. Оба вратаря провели отличную игру, и только в конце у них немного не получилось.

Байрон? Он был великолепен от начала до конца. Вы отмечаете его скорость и его физическую форму. Он приложил все усилия. Нам нужно, чтобы все так действовали. Я думаю, все сегодня старались и сыграли очень хорошо. В этой серии Поли сделал шаг вперёд», — приводит слова Андерсона официальный сайт «Монреаля».

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