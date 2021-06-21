Перри: если «Монреаль» продолжит играть так же, как сегодня, то просто измотает «Вегас»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Кори Перри прокомментировал итоги четвёртой встречи полуфинала плей-офф Кубка Стэнли с командой «Вегас Голден Найтс».
«Сильный первый период? Последние два дня мы говорили о том, что у нас не было отличного старта в третьем матче. Они как бы заставили нас так играть большую часть той встречи. Сегодня у нас сразу получился хороший старт. Это привело к голу во втором периоде. Неудачи также случаются, это была не наша ночь.
Ты оставляешь это позади и думаешь о плюсах. Отмечаешь положительные моменты и продолжаешь смотреть на матч. То, как мы играли в начале встречи, — это наш стиль игры. Мы быстрые, первые на шайбах, мы на высоте. Если продолжим так играть, то просто измотаем их», — приводит слова Перри официальный сайт «Монреаля».
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