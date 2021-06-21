Защитник Рантакари покинул «Нефтехимик». Он вернулся в «Таппару»
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Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Отсо Рантакари покинул российскую команду. Он перешёл в «Таппару», сообщается на официальном сайте финской команды.
Отмечается, что «Таппара» подписала с Рантакари однолетний контракт.
Хоккеист уже выступал за клуб из Финляндии. Он играл за «Таппару» с 2016 по 2019 год. После этого защитник отправился в Швейцарию. Прошлый сезон Рантакари провёл в Континентальной хоккейной лиге, выступая за нижнекамский «Нефтехимик».
В составе российской команды финский защитник принял участие в 48 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач при показателе полезности "-20" и 32 минутах штрафного времени.
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