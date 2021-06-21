Лучший нападающий ЧМ-2021 прокомментировал переход в «Авангард»

Лучший нападающий ЧМ-2021 Петер Цегларик прокомментировал переход в «Авангард».

«Когда начались переговоры с «Авангардом»? Разговоры были ещё в ходе сезона, который складывался для меня довольно удачно. Когда ты успешно выступаешь, больше команд тобой интересуются. «Авангард» — отличный клуб, мне хотелось присоединиться к команде. Особенно после того, как вы завоевали Кубок Гагарина. Я смотрел финальные матчи и получил большое удовольствие. И рад, что стал частью команды.



Знаю, что у «Авангарда» богатая история. На протяжении многих лет команда идёт в топе, и вот спустя 17 лет она смогла завоевать чемпионство во второй раз. Ни с кем из игроков я не знаком лично, знаю лишь некоторых заочно. Когда объявили о моём подписании, на связь со мной вышел Наиль Якупов, мы немного попереписывались. Здорово, что он со мной связался, и я рад, что буду частью команды.



Разговаривал ли уже с генеральным менеджером и главным тренером? Да, на днях разговаривали с Алексеем Волковым, он поздравил меня с переходом. Выходить на контакт с представителями клуба очень приятно. Я уже чувствую, что мне рады, и, надеюсь, быстро впишусь в коллектив. Боб Хартли мне звонил по видеосвязи, говорил о том, чего ждёт от меня, о моей роли в команде, как всё будет выглядеть, когда я приеду. Жду с нетерпением!» — приводит слова Цегларика официальный сайт «Авангарда».