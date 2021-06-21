Дмитрий Саюстов стал первым новичком «Адмирала» после возвращения в КХЛ

«Адмирал» заключил первый контракт с хоккеистом после возвращения в КХЛ, сообщается на официальной странице лиги в «Твиттере».
Первым новичком команды стал 33-летний нападающий Дмитрий Саюстов. Отмечается, что контакт заключён на один сезон.
С 2018 года Саюстов выступал за «Сибирь». В минувшем сезоне нападающий отыграл 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 14 (11+3) очков при показателе полезности "-11".
Ранее дальневосточники начали выплаты по долгам перед хоккеистами за сезон-2017/2018. Это означает выполнение условий дорожной карты по допуску к участию в сезоне-2021/2022. Полный расчёт будет произведён до 31 июля текущего года, срок был утверждён Советом директоров КХЛ 31 марта 2021.
Лига открыла «Адмиралу» доступ в ЦИБ. Таким образом, клуб получил право подписывать игроков.
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