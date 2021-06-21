Тренер «Монреаля» — о поражении в овертайме: это может поколебать уверенность

Тренер «Монреаль Канадиенс» Люк Ричардсон прокомментировал итоги четвёртой встречи полуфинала плей-офф Кубка Стэнли с командой «Вегас Голден Найтс» (1:2 ОТ, 2-2).
«Мне жаль хоккеистов. Они приложили много усилий. Мы действительно сыграли хорошо, правильно. Мы очень усердно играли. У нас было несколько шансов сделать счёт 2:0 или 2:1, но просто не могли воспользоваться ими. Тем не менее, были приложены усилия как в защите, так и в нападении. Думаю, мы хорошо держались большую часть матча, так что очень довольны этим. Уверены в своей манере игры. Когда терпишь поражение в овертайме, это всегда немного разочаровывает.
Что сказал игрокам? Я просто заглянул к ним, когда ребята зашли в раздевалку. Когда вкладываешь столько усилий и показываешь надёжную игру, это может немного поколебать уверенность. Я слышал, как разговаривали Перри и Уэбер. Вернёмся к делу. Это часть работы. Мы хорошо играем и всегда можем внести некоторые изменения. Мы рассмотрим этот матч, исправим или добавим что-то и будем готовы к следующей встрече. Мы знали, что это, вероятно, будет долгая серия, учитывая то, как мы играем, и то, что у них, очевидно, хорошая команда. Мы этого ожидали и будем готовы к следующему матчу», — приводит слова Ричардсона официальный сайт «Монреаля».
- 21 июня 2021
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