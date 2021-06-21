Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шинкевич подписал контракт с минским «Динамо» на один сезон

Шинкевич подписал контракт с минским «Динамо» на один сезон
Никита Паглазов
Комментарии

Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником Ильёй Шинкевичем.

Как сообщает официальный сайт клуба, команда и игрок заключили соглашение ещё на один сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате Шинкевич провёл 40 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+6». В плей-офф на его счету 5 игр и одна заброшенная шайба, показатель полезности «+2».

Также Илья сыграл за национальную сборную на чемпионате мира 2021 года в Риге (Латвия). На его счету 5 игр и одна голевая передача.

Напомним, Шинкевич выступал в составе минского «Динамо» с 2013 по 2015 год, затем с 2015 по 2018 год, и вернулся в третий раз в команду в 2020 году. Также защитник дважды играл в подмосковном «Витязе».

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021