Шинкевич подписал контракт с минским «Динамо» на один сезон
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Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником Ильёй Шинкевичем.
Как сообщает официальный сайт клуба, команда и игрок заключили соглашение ещё на один сезон.
В прошедшем регулярном чемпионате Шинкевич провёл 40 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «+6». В плей-офф на его счету 5 игр и одна заброшенная шайба, показатель полезности «+2».
Также Илья сыграл за национальную сборную на чемпионате мира 2021 года в Риге (Латвия). На его счету 5 игр и одна голевая передача.
Напомним, Шинкевич выступал в составе минского «Динамо» с 2013 по 2015 год, затем с 2015 по 2018 год, и вернулся в третий раз в команду в 2020 году. Также защитник дважды играл в подмосковном «Витязе».
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