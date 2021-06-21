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«Барыс» заключил контракт с голкипером из системы «Торпедо»

«Барыс» заключил контракт с голкипером из системы «Торпедо»
Никита Паглазов
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«Барыс» сообщил о заключении контракта с вратарём Андреем Шутовым.

Как сообщает официальный сайт клуба, двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон (до 30 апреля 2022 года).

Голкипер всю свою карьеру провёл в системе усть-каменогорского «Торпедо». В прошлом сезоне Андрей выиграл 19 из 25 матчей в чемпионате Казахстана, отражая при этом 95,2% бросков. Коэффициент надёжности составил 1,3. Команда вместе с Шутовым завоевала бронзовые медали турнира.

В мае вратарь дебютировал в составе национальной сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия). Шутов сыграл один матч со сборной Канады, пропустил три шайбы и отразил 32 броска из 35.

Напомним, ранее «Барыс» договорился с карагандинской «Сарыаркой» о переходе голкипера сборной Казахстана Никиты Бояркина.

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