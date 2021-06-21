Состоялось заседание оргкомитета по поводу подготовки Омска к МЧМ-2023

Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о ходе строительства «Арены Омск» и подготовке к проведению в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет.



«Что касается строительства главного спортивного комплекса — «Арена Омск», оно идёт в соответствии с графиком. Учитывая сжатые сроки, работы идут на всех участках. Возводится перекрытие кровли, одновременно на первых этажах ведётся прокладка инженерных сетей, установка перегородок и монтаж трибун, а также началось устройство кровли контрольно-пропускных пунктов и парковки для болельщиков», — приводит слова Буркова сайт «Арены Омск».



«Безусловно, на первом месте должна быть подготовка основных объектов к чемпионату мира. Мы сегодня здесь, в Омске, с утра посетили стройку. Работа организована, ведётся в хорошем темпе, соответственно, график соблюдается.



Сейчас необходимо обеспечить соблюдение сроков строительства, потому что они, действительно, очень жёсткие. Нужно актуализировать ещё раз «дорожные карты» по обоим городам, необходимо окончательно согласовать весь перечень всего оборудования, которое необходимо укомплектовать на объектах с учётом сроков их поставки», — заявил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

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