В Кубке Стэнли-2021 было сыграно 24 овертайма. До рекорда — 4.

В НХЛ продолжается розыгрыш Кубка Стэнли-2021.



В нынешнем розыгрыше плей-офф уже было сыграно 24 овертайма. Данный результат всего на четыре дополнительных времени меньше, чем рекорд за один постсезон – 28 (1993 и 2020 годы).



Также нынешний плей-офф станет пятым за последние восемь лет, когда в полуфиналах конференций потребуется не менее шести игр. При этом, до 2014 года, последним постсезоном с шестью и более матчами в полуфинале является плей-офф 2004 года.



Напомним, в полуфиналах «Вегас» — «Монреаль» и «Тампа» — «Айлендерс» счёт в серии ничейный — 2-2. Следующая игра между «Лайтнинг» и «островитянами» состоится во вторник, 22 июня. Начало — в 3:00 по московскому времени. Пятый матч полуфинальной серии между «Голден Найтс» и «Канадиенс» пройдёт в среду, 23 июня.