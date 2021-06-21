Скончался обладатель Кубка Стэнли и помощник генменджера «Миннесоты» Том Керверс

Помощник генерального менеджера «Миннесоты Уайлд» Том Керверс скончался в возрасте 58 лет, сообщает TSN.



У обладателя Кубка Стэнли-1986 был диагностирован рак лёгких в 2019 году.



Керверс дебютировал в НХЛ в 1984 году в составе «Монреаля». Он также выступал в составе «Баффало», «Нью-Джерси», «Торонто», «Ванкувера» и «Айлендерс».



После окончания игровой карьеры в 1995 году он присоединился к «Финикс Койотс» в качестве помощника тренера. После одного сезона, проведённого в штабе, он перешёл работать в скаутский отдел, и в конечном итоге был назначен техническим директором в 2005 году.



Керверс присоединился к «Тампе» в 2008 году в качестве помощника генменеджера, перейдя на аналогичную должность в «Миннесоту» в 2018 году.