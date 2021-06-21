Крылов: я против любого лимита и за жёсткий потолок зарплат. В КХЛ должны играть лучшие

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о необходимости драфтов в КХЛ, а также высказался о лимите на легионеров и потолке зарплат.



«По большому счёту, существуют две спортивные системы – американская и европейская. Первая основана на драфтах, вторая – на трансферах. Россия застряла посередине. В хоккее трансферов практически не существует, есть обмены. Драфт убивает мотивацию развивать собственные академии. Если бы у нас была система детско-юношеского спорта наподобие американской, которая выпускает игроков независимо от клубов, можно было бы оставить драфт.



Конкуренцию в Лиге убивает не отсутствие драфта, а колоссальная разница в бюджетах клубов. Если у одного условно 100 рублей, а у второго – 10, никакой драфт не поможет, команды с большим бюджетом всё равно скупят топ-игроков. Ключ к увеличению конкуренции – в потолке зарплат.



Я против любого лимита и за жёсткий потолок зарплат. Мне нравится подход английской футбольной Премьер-лиги, где нет лимита, но для получения разрешения на работу иностранец должен соответствовать критериям. Если мы хотим повышать уровень КХЛ, в ней должны играть лучшие. Ни для кого не секрет, что у нас есть хоккеисты, которые выступают в третьем-четвёртом звеньях и зарабатывают 40–50 млн рублей в год. Фактически только за паспорт. Менеджер одного из клубов ВХЛ уверял меня, что её средний уровень поднялся, и ещё неизвестно, как закончится серия матчей лучших клубов этой лиги и худших КХЛ.



Самая богатая лига в Европе швейцарская, там средний уровень зарплат хоккеистов примерно на 70% меньше, чем у нас. Затем идёт Германия, где самый большой годовой доход хоккеиста – около 300 тыс. евро. Думаю, в случае отмены лимита на легионеров в КХЛ средний уровень зарплат упал бы до уровня швейцарского. В России были времена, когда топ-игроки зарабатывали по 5 млн долларов за сезон. Сейчас – не больше двух, а в Швейцарии самые высокооплачиваемые получают полтора миллиона», — приводит слова Крылова «Большой спорт».