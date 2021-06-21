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«Авангард» и «Донбасс» — номинанты на звание лучшей команды Европы прошлого сезона

«Авангард» и «Донбасс» — номинанты на звание лучшей команды Европы прошлого сезона
Никита Паглазов
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Альянс Европейских хоккейных клубов на своём сайте опубликовал список номинантов на звание лучшей команды Европы в сезоне-2020/2021.

В число претендентов на награду попали пять коллективов: «Авангард» (КХЛ), «Цуг» (чемпионат Швейцарии), «Донбасс» (чемпионат Украины), «Лукко» (чемпионат Финляндии), «Векшё» (чемпионат Швеции).

Отмечается, что «Авангард» выиграл Кубок Гагарина и первый раз с 2004 года получил чемпионский титул.

«Цуг» выиграл золотой дубль в Швейцарии, завоевав второй чемпионский титул в истории – первый с 1998 года.

«Донбасс» стал чемпионом Украины в прошлом сезоне, а также стал обладателем путёвки в хоккейную Лигу чемпионов.

«Лукко» оформили золотой дубль, выиграв чемпионат Финляндии впервые с 1963 года.

«Векшё» стал чемпионом Швеции в третий раз за последние семь сезонов.

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