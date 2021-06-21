Дацюк и Ягр номинированы на премию за выдающиеся достижения в карьере

Альянс Европейских хоккейных клубов опубликовал номинантов на премию за выдающиеся достижения в карьере.



Награда за выдающиеся достижения в карьере ежегодно вручается игроку, который демонстрировал отличные спортивные качества и преданность делу в сочетании с высокими стандартами игровых способностей.



На премию выдвинуты:



Павел Дацюк («Автомобилист», КХЛ), Виктор Хюбль («Верва Литвинов», чешская Экстралига), Яромир Ягр («Рытиржи Кладно», чешская первая лига), Томас Кох («Клагенфурт», австрийская Ледовая хоккейная лига), Йоаким Линдстрем («Шеллефтео АИК», шведская хоккейная лига).



Дацюк является обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (2002, 2008), чемпионом России-2005 вместе с московским «Динамо» и обладателем Кубка Гагарина 2017 года со СКА. Также форвард в 2018 году стал Олимпийским чемпионом с российской национальной командой.