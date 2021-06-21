«Вашингтон» продолжит переговоры по новому контракту с Овечкиным после драфта расширения
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«Вашингтон» продолжает переговоры о новом контракте с нападающим Александром Овечкиным.
Как сообщает The Athletic, и клуб, и хоккеист заинтересованы в заключении нового соглашения, но это произойдёт только после драфта расширения. Отмечается, что Овечкин находится в статусе неограниченно свободного агента, что позволит «Вашингтону» не защищать права на игрока на предстоящем драфте.
Овечкин может продлить контракт с «Кэпиталз» или рассмотреть предложения от других клубов.
35-летний нападающий провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности он забросил за команду 730 шайб, что также является шестым результат в истории НХЛ.
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