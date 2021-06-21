Крикунов — о матче с Данией: будем играть как на ЧМ с Испанией. Вся надежда на Дзюбу!

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился ожиданиями от встречи сборных России и Дании в 3-м туре Евро-2020.



«Смотрю ли футбол на досуге? Ну а как же. И скажу честно — очень мне тревожно перед матчем с Данией. Посмотрел на соперников в предыдущих встречах — играют неплохо. Пусть и уступили, но смотрелись в матчах против Бельгии и Финляндии серьёзно. А тут ещё датчане будут на своей поляне… В общем, боязно, нет у меня ощущения, что наши сильнее. Наверное, придётся опять играть, как на чемпионате мира против испанцев, в глухой обороне и на контратаках счастья искать. Может, тогда и поймаем их. Если первыми забьём, будет полегче.



Вся надежда на Дзюбу! Если Артём кому-то удачно сбросит мяч или сам забьет. Так-то он передачи хорошие отдаёт, да партнеры с ними не разберутся, никак не могут ударить как следует», — приводит слова Крикунова «Матч ТВ».