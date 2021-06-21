Судзуки вышел на 3-е место среди молодых игроков «Монреаля» в истории по очкам в плей-офф

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки стал автором голевой передачи в четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (1:2 ОТ, 2-2).



21-летний форвард теперь занимает третье место в списке самых молодых бомбардиров «Канадиенс» в плей-офф в истории (до 22 лет). Первый — Клод Лемье — 37 игр и 29 баллов, второй — Стефан Рише — 29 матчей и 22 очка.

В регулярном сезоне-2020/2021 Судзуки провёл 56 матчей, набрав 41 (15+26) очков при показателе полезности "-5". В плей-офф форвард сыграл в 15 встречах и набрал 10 (4+6) результативных баллов при показателе полезности "-2".



Напомним, пятый матч полуфинальной серии между «Монреалем» и «Вегасом» состоится в среду, 23 июня. Начало — в 4:00 мск.