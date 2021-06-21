Хартли – номинант на премию лучшему тренеру сезона-2020/2021 в Европе

Альянс Европейских хоккейных клубов опубликовал список финалистов на звание лучшего тренера Европы в сезоне-2020/2021.



В список номинантов вошли: Сэм Халлам («Векшё»), Боб Хартли («Авангард»), Дэн Тангнес («Цуг»), Вацлав Варада («Тршинец») и Пекка Вирту («Лукко»).



Хартли вместе с «Авангардом» выиграл Кубок Гагарина, ставший первым для клуба, также возглавив сборную Латвии на чемпионате мира-2021. Халлам выиграл третий титул чемпиона за последние семь сезонов вместе с «Векшё».



«Цуг» под руководством Тангнеса завоевал чемпионский титул в Швейцарии – первый для клуба с 1998 года. Варада выиграл чемпионат Чехии с «Тршинецом», а Вирту – одержал победу в чемпионате Финляндии с «Лукко», ставшую первой за последние 60 лет.