Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хартли – номинант на премию лучшему тренеру сезона-2020/2021 в Европе

Хартли – номинант на премию лучшему тренеру сезона-2020/2021 в Европе
Никита Паглазов
Комментарии

Альянс Европейских хоккейных клубов опубликовал список финалистов на звание лучшего тренера Европы в сезоне-2020/2021.

В список номинантов вошли: Сэм Халлам («Векшё»), Боб Хартли («Авангард»), Дэн Тангнес («Цуг»), Вацлав Варада («Тршинец») и Пекка Вирту («Лукко»).

Хартли вместе с «Авангардом» выиграл Кубок Гагарина, ставший первым для клуба, также возглавив сборную Латвии на чемпионате мира-2021. Халлам выиграл третий титул чемпиона за последние семь сезонов вместе с «Векшё».

«Цуг» под руководством Тангнеса завоевал чемпионский титул в Швейцарии – первый для клуба с 1998 года. Варада выиграл чемпионат Чехии с «Тршинецом», а Вирту – одержал победу в чемпионате Финляндии с «Лукко», ставшую первой за последние 60 лет.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021