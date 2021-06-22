Сорокин сменил Варламова в воротах после трёх пропущенных шайб в матче с «Тампой»
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит пятый матч серии полуфинала Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».
На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. «Тампа» открыла счёт в матче на 45-й секунде, поразив ворота российского голкипера Семёна Варламова. Второй гол был забит на 12-й минуте. Отличились Стивен Стэмкос и Янни Гурд. Под занавес периода Алекс Киллорн отправил третью шайбу в ворота «Тампы». После этого на площадку вместо Варламова вышел россиянин Илья Сорокин.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
На данный момент счёт в серии равный – 2-2.
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