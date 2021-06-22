«Тампа» разгромила «Айлендерс» в полуфинале Кубка Стэнли, у Кучерова 3 ассиста

В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в серии плей-офф – 3-2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (2), Алекс Киллорн (2), Янни Гурд, Ондржей Палат, Брейден Пойнт и Люк Шенн. Российский форвард Никита Кучеров за 14.57 на площадке отдал три результативные передачи, трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Голкипер Андрей Василевский совершил 21 сейв из 21 броска. Защитник Михаил Сергачёв за 23.54 заработал показатель полезности «+1».

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил 13 сейвов из 16 бросков. Во втором периоде Варламова сменил Илья Сорокин, сделавший 19 сейвов из 24 бросков.

Ранее в серии «Лайтнинг» побеждали со счётом 4:2 и 2:1, а «Айлендерс» выигрывали – 2:1 и 3:2. Шестой матч с участием этих команд пройдёт 24 июня.