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«Тампа» разгромила «Айлендерс» в полуфинале Кубка Стэнли, у Кучерова 3 ассиста

«Тампа» разгромила «Айлендерс» в полуфинале Кубка Стэнли, у Кучерова 3 ассиста
Кирилл Горбачинский
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В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в серии плей-офф – 3-2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (2), Алекс Киллорн (2), Янни Гурд, Ондржей Палат, Брейден Пойнт и Люк Шенн. Российский форвард Никита Кучеров за 14.57 на площадке отдал три результативные передачи, трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Голкипер Андрей Василевский совершил 21 сейв из 21 броска. Защитник Михаил Сергачёв за 23.54 заработал показатель полезности «+1».

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил 13 сейвов из 16 бросков. Во втором периоде Варламова сменил Илья Сорокин, сделавший 19 сейвов из 24 бросков.

Ранее в серии «Лайтнинг» побеждали со счётом 4:2 и 2:1, а «Айлендерс» выигрывали – 2:1 и 3:2. Шестой матч с участием этих команд пройдёт 24 июня.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 5-й матч
22 июня 2021, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
8 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Стэмкос (Киллорн, Чирелли) – 00:45' (5x5)   2:0 Гурд (Коулман) – 11:04' (5x5)   3:0 Киллорн (Савар) – 15:27' (5x5)   4:0 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 25:42' (5x4)   5:0 Палат (Савар, Кучеров) – 35:43' (5x5)   6:0 Киллорн (Хедман, Кучеров) – 37:53' (5x4)   7:0 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 41:59' (5x4)   8:0 Шенн (Марун, Колтон) – 52:05' (5x5)
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