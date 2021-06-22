Пойнт вышел на чистое второе место в истории НХЛ по снайперской серии в матчах плей-офф

В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в серии плей-офф – 3-2.
Нападающий «Тампы» Брейден Пойнт стал автором одной из шайб своей команды в этом матче. Голевая серия Пойнта достигла отметки в восемь матчей подряд. Он стал первым игроком «Тампы», сумевшим достичь подобного показателя в рамках одного розыгрыша. Пойнт лидирует в гонке снайперов с 13 шайбами. Заодно канадский форвард вышел на чистое второе место в истории НХЛ по снайперской серии в матчах плей-офф.
Пойнт превзошёл достижение Мориса Ришара (1951), Жана Беливо (1956), Джона Дрюса (1990), Марио Лемье (1991 и 1996), Пэта Лафонтейна (1992), Джо Сакика (1996) и Клода Лемье (1997), забивавших на протяжении семь матчей подряд. Рекорд принадлежит Реджи Личу, который в 1976 году забил в 10 матчах кряду.
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