Купер: этих парней не получится сдерживать вечно. Сегодня пришло время Стэмкоса

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал разгромную победу в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли с «Айлендерс» (8:0, 3-2).



«Стэмкос до сегодняшнего дня оказывал мало влияния на эту серию? Это был вопрос времени, и сегодня время пришло. Этих парней не получится сдерживать вечно. Стэмкос забил в первой же смене, мы знали, что его скоро прорвёт. Ребята сегодня были на кураже.



Люди думают, что если Стэмкос не забивает, то он не вносит свой вклад, но это не так. В этой лиге тяжело забивать, особенно против такого соперника. А он делает практически лучше всех в своём окружении. Не думаю, что надо оценивать его игру по тому, забивает он или нет. Он приносит пользу, создаёт моменты, и сегодня его звено было вознаграждено за свою работу», — сказал Купер.