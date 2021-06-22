«Тампа» стала 8-й командой в истории, забившей 8+ шайб и не пропустившей в игре плей-офф

В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в серии плей-офф – 3-2.



Подопечные Джона Купера вошли в список команд, выигрывавших без пропущенных шайб с разницей в 8 голов и более. «Лайтнинг» разделяют четвёртое место с «Монреалем (1978), «Детройтом» (1988), «Питтсбургом» (1991), «Баффало» (2001). Первое место занимают также «Канадиенс» (1944, +11), второе и третье место – у «Бостона» (1969, 1983, +10 и +9 соответственно).

Также «Тампа» повторила рекорд франшизы по забитым шайбам за одну игру в плей-офф. Предыдущие два случая — первый раунд Кубка Стэнли-2011 с «Питтсбургом» (8:2) и финал Восточной конференции плей-офф 2020 года с «Айлендерс» (8:2).