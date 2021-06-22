Гурд: «Тампа» перенесла импульс из третьего периода прошлого матча на сегодняшнюю встречу
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурд прокомментировал разгромную победу команды в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (8:0, 3-2).
«В предыдущем матче мы отвратительно сыграли второй период, когда пропустили три и не забили ни одного. Один из худших наших периодов в плей-офф. Но мы ещё тогда постарались показать в третьем периоде, что умеем играть в хоккей, и перенесли этот импульс на сегодняшний матч», — цитирует Гурда официальный сайт НХЛ.
Ранее в серии «Лайтнинг» побеждали со счётом 4:2 и 2:1, а «островитяне» выигрывали — 2:1 и 3:2.
Напомним, следующий матч между «Тампой» и «Айлендерс» состоится в четверг, 24 июня. Начало — в 3:00 по московскому времени.
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