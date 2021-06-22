Киллорн — о 8:0 с «Айлендерс»: это командная победа в полном смысле слова

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн поделился мнением о разгромной победе в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (8:0, 3-2).



«Да, удача в какой-то степени была на нашей стороне, но не только в ней дело. Мы заслужили эту победу, потому что правильно играли. Активно действовали в форчеке, вступали в единоборства, хорошо выходили из зоны. Это командная победа в полном смысле слова», — цитирует Киллорна официальный сайт НХЛ.



Ранее в серии 1/2 финала «Лайтнинг» побеждали со счётом 4:2 и 2:1, а «Айлендерс» выигрывали — 2:1 и 3:2. Напомним, следующий матч между «Тампой» и «Айлендерс» состоится в четверг, 24 июня. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Новость по теме Гурд: «Тампа» перенесла импульс из третьего периода прошлого матча на сегодняшнюю встречу