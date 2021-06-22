Грин: когда вы даёте такие шансы «Тампе», она обязательно заставит расплатиться по счетам

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Энди Грин прокомментировал разгромное поражение команды в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:8, 2-3).
«Мы не очень хорошо контролировали шайбу. Будь то наша синяя линия, нейтральная зона или их синяя линия. Мы совершили много потерь, а «Тампа» — отличная команда в плане перехода из защиты в нападение и обратно. Когда вы даёте им такие шансы, они обязательно заставят расплатиться по счетам», — приводит слова Грина официальный сайт НХЛ.
Ранее в серии 1/2 финала «Лайтнинг» побеждали со счётом 4:2 и 2:1, а «Айлендерс» выигрывали со счётом 2:1 и 3:2. Напомним, следующий матч между «Тампой» и «Айлендерс» состоится в четверг, 24 июня. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.
- 22 июня 2021
-
10:42
-
10:27
-
10:15
-
09:56
-
09:40
-
09:15
-
08:53
-
08:33
-
08:23
-
08:13
-
06:49
-
06:39
-
06:35
-
06:27
-
06:22
-
06:13
-
06:01
-
03:51
- 21 июня 2021
-
23:32
-
23:32
-
22:28
-
21:56
-
21:25
-
21:05
-
20:42
-
20:28
-
20:18
-
20:09
-
19:40
-
19:08
-
18:54
-
18:33
-
18:11
-
17:11
-
16:49