Грин: когда вы даёте такие шансы «Тампе», она обязательно заставит расплатиться по счетам

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Энди Грин прокомментировал разгромное поражение команды в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:8, 2-3).



«Мы не очень хорошо контролировали шайбу. Будь то наша синяя линия, нейтральная зона или их синяя линия. Мы совершили много потерь, а «Тампа» — отличная команда в плане перехода из защиты в нападение и обратно. Когда вы даёте им такие шансы, они обязательно заставят расплатиться по счетам», — приводит слова Грина официальный сайт НХЛ.



Ранее в серии 1/2 финала «Лайтнинг» побеждали со счётом 4:2 и 2:1, а «Айлендерс» выигрывали со счётом 2:1 и 3:2. Напомним, следующий матч между «Тампой» и «Айлендерс» состоится в четверг, 24 июня. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.