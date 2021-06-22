Нападающий «Сан-Хосе» Ньето продлил контракт с клубом

Нападающий Мэттью Ньето продлил контракт с «Сан-Хосе Шаркс».
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение заключено до 2023 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.
«Мэттью делает наш состав стабильнее и опытнее, его скорость и умение обороняться превращают его в ценного игрока нашей бригады меньшинства. Помимо этого, его способность вносить вклад в игру в нападении позволяет нашим тренерам варьировать состав от матча к матчу», — сказал генеральный менеджер «Шаркс» Дуг Уилсон.
В регулярном чемпионате-2020/2021 форвард провёл 28 матчей, набрав семь (5+2) очков при показателе полезности "-4".
Ньето пропустил последние 28 игр сезона, получив травму во встрече с «Сент-Луис Блюз» 19 марта 2021 года. Это был его 500-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере. Игра завершилась поражением в овертайме со счётом 1:2.
«Шаркс» задрафтовали Ньето в 2011 году во втором раунде под 47-м номером. В общей сложности в этих 500 играх на счету хоккеиста 158 (67+91) очков и ещё 21 (8+13) в 55 матчах розыгрыша Кубка Стэнли. В НХЛ он выступал за «Шаркс» и «Колорадо Эвеланш».
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