Кучеров провёл три игры в плей-офф, где сделал 3+ передачи. Больше — у 3 игроков в истории
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В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в серии плей-офф – 3-2.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал в прошедшей встрече три голевые передачи. Этот матч стал третьим для 28-летнего форварда в нынешнем плей-офф, в котором он сделал 3 и более результативных паса. Только три игрока в истории НХЛ провели большее число игр с 3 или более голевыми передачами за один розыгрыш Кубка Стэнли, чем Кучеров: Уэйн Гретцки (5 в 1985 году, 4 в 1988 и 4 в 1987 году), Пол Коффи (4 в 1985 году) и Боб Борн (4 в 1983 году).
Напомним, следующая игра между «Тампой» и «Айлендерс» пройдёт в четверг, 24 июня. Начало — в 3:00 мск.
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