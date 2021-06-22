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Коваленко: рассматривал возможность продолжить карьеру в Америке. В «Колорадо» меня ждут

Коваленко: рассматривал возможность продолжить карьеру в Америке. В «Колорадо» меня ждут
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Нападающий «Ак Барса» Николай Коваленко рассказал о переходе в казанский клуб и порассуждал о переезде в НХЛ.

«Мне позвонил агент и сказал, что есть возможность перейти в «Ак Барс». Я дал согласие и судьба сложилась так, что теперь я в Казани. Когда переход был официально оформлен, состоялся разговор с Дмитрием Вячеславовичем Квартальновым.

Смысла оставаться в «Локо» не было. Если Андрей Скабелка не видит меня в составе – ничего страшного, есть много других хороших клубов. В одном из них я и оказался.

Если бы не нашёл команду в России, то рассматривал возможность продолжения карьеры в Америке. В «Колорадо» меня ждут.

Когда я подписывал контракт с «Локомотивом», у меня не было мыслей об НХЛ. Была мечта играть за родной клуб, потому что это огромный престиж для меня. Я старался никогда не пропускать его игры, следил за ним. Я считаю, что в НХЛ лучше ехать более подготовленным, когда есть понимание, что готов к этой лиге.

Вдохновляет пример Кирилла Капризова? Конечно. Тот же Панарин много поиграл в России: начинал в «Витязе», потом поиграл в СКА и взял Кубок Гагарина. И только после этого уехал в НХЛ. Мне кажется, что такие варианты лучше подходят для хоккеистов.

За океаном может разное произойти, но мастерство хоккеиста отнять нельзя. Здесь всё зависит от тренера, к которому ты попадешь. Это самый главный фактор в карьере хоккеиста. Не скажу ничего нового, но если тренер не видит игрока в команде, то и результата не будет. Хороший пример – Никита Гусев. Он мастеровитый хоккеист, но в НХЛ не сразу всё получилось. Или, например, ситуация с Вадимом Шипачёвым, когда он уезжал в НХЛ, но спустя пару месяцев вернулся», — приводит слова Коваленко «БИЗНЕС Online».

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