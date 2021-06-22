Дебур: у Ленера самая сложная работа в хоккее — играть за спиной легенды

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур рассказал об игре без нападающего Чандлера Стивенсона и голкипере команды Робине Ленере.



«Фактически всю серию мы играем без Стивенсона. Конечно, хочется его скорейшего возвращения, и этот момент уже не за горами. Но я должен отдать должное ребятам, которые играли вместо него. Отсутствие такого игрока неизбежно влияет на команду. Посмотрите, как „Канадиенс“ в первом матче играли без Джеффа Питри. Это многое меняет, в том числе структуру, глубину состава и так далее.



У Ленера, пожалуй, самая сложная работа в хоккее — играть за спиной легенды. Но он справляется с этим невероятно здорово, что заслуживает огромного уважения всех ребят в раздевалке. Со стороны этого не видно, но это правда так. Он хороший человек и хороший партнёр, который сегодня провёл чертовски отличный матч», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.



Напомним, счёт в полуфинальной серии между «Вегасом» и «Монреалем» — 2-2. Пятая игра состоится в среду, 23 июня. Начало — в 4:00 мск.