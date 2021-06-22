Каменский: для КХЛ будет выгоднее, если НХЛ откажется от участия в Олимпиаде-2022

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022.



«НХЛ — это прежде всего бизнес. Значит, те предложения, которые поступают от олимпийских властей и от ИИХФ, их в целом устраивают.



Наверное, сюрприз в том, что НХЛ не поехала на Олимпиаду-2018 — в стабильных условиях и на пике своего развития. Сейчас ситуация из-за пандемии более сложная. Но раз НХЛ собирается ехать в Пекин, значит, просчитаны все риски, и плюсов, в том числе финансовых, больше, чем минусов.



Для КХЛ, как для корпорации, будет выгоднее, если НХЛ откажется от участия, ведь тогда Олимпиада пройдёт, по сути, на базе из игроков нашей Лиги, которые окажутся представлены практически во всех сборных. Для КХЛ это отличная реклама, здесь только плюсы. Но есть еще и интересы мирового хоккея, нашей игры в целом. И с этой точки зрения для хоккея будет лучше, если в Пекине увидим игроков всех лиг.



Сборной России в плане турнирных перспектив в Пекине выгоднее отказ НХЛ? Очень сложный вопрос, всё-таки за океаном у нас выступает много звезд. Впрочем, как и в КХЛ.



Безусловно, все мы огорчились, когда в овертайме четвертьфинала последнего чемпионата мира сборная России уступила Канаде, причем в равной игре. Но при этом не всё так плохо, сборная увидела в деле многих кандидатов из КХЛ. Согласен с теми, кто отметил новичков — вратаря Самонова и центральную ось Морозов — Воронков — Карнаухов — Каменев. Все эти представители КХЛ заняли ключевые позиции в сборной и сделали заявку на Пекин. Прежде всего в том случае, если НХЛ всё-таки не поедет на Олимпиаду.



В КХЛ достаточно много кандидатов в сборную — в том числе и на такие позиции, как центрфорвард и вратарь. Не забывайте, например, о лучшем бомбардире Лиги Вадиме Шипачёве, вокруг него можно строить любую команду, с участием НХЛ и без её участия», — приводит слова Каменского издание Russia-Hockey.