«Амур» объявил о подписании контракта с чешским голкипером Бартошаком

«Амур» объявил о подписании контракта с голкипером Патриком Бартошаком.



Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, соглашение с чешским вратарём рассчитано на срок до 30 апреля 2022 года.



Сезон-2020/2021 Бартошак провёл в финской хоккейной лиге в составе ХК «Пеликанс». Он провёл 41 матч, выиграв 20 из них, имея процент надёжности 91,3% и пропуская в среднем 2,19 шайбы за игру. В плей-офф он сыграл 5 матчей, в которых одержал две победы, отражая 91,4% бросков и пропуская 2,24 шайбы за встречу.



Он занял шестое место в списке самых надёжных голкиперов по итогам сезона.



Также Бартошак был третьим вратарём сборной Чехии на Олимпийских играх-2018 и основным голкипером на чемпионате мира 2019 года.