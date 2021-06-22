«Амур» объявил о подписании контракта с чешским голкипером Бартошаком
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«Амур» объявил о подписании контракта с голкипером Патриком Бартошаком.
Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, соглашение с чешским вратарём рассчитано на срок до 30 апреля 2022 года.
Сезон-2020/2021 Бартошак провёл в финской хоккейной лиге в составе ХК «Пеликанс». Он провёл 41 матч, выиграв 20 из них, имея процент надёжности 91,3% и пропуская в среднем 2,19 шайбы за игру. В плей-офф он сыграл 5 матчей, в которых одержал две победы, отражая 91,4% бросков и пропуская 2,24 шайбы за встречу.
Он занял шестое место в списке самых надёжных голкиперов по итогам сезона.
Также Бартошак был третьим вратарём сборной Чехии на Олимпийских играх-2018 и основным голкипером на чемпионате мира 2019 года.
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