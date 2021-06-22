Галлахер: чем дольше будет идти серия, тем большее давление будет оказываться на «Вегас»

Нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер прокомментировал ход полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом».



«Мы всё комфортнее чувствуем себя в подобных ситуациях. Теперь серия идёт до двух побед, и мы отправляемся в Вегас. Конечно, мы знаем, что атмосфера там будет наэлектризованной. Болельщики будут гнать их вперёд, но мы уже проходили через это, поэтому будем комфортно себя чувствовать.



Перед началом полуфиналов много говорилось о том, как эта серия должна была сложиться. Я не хочу сказать, что соперник считал так же и поверил в это. Но определённые ожидания с их стороны присутствуют. И чем дольше будет идти серия, тем большее давление будет на них оказываться», — цитирует Галлахера официальный сайт НХЛ.



Напомним, счёт серии между «Вегасом» и «Монреалем» равный — 2-2. Следующий матч состоится в среду, 23 июня. Начало — в 4:00 мск.

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