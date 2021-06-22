«Авангард» опроверг информацию об увеличении стоимости проекта строительства «Арены Омск»

«Авангард» опубликовал заявление, в котором сообщил о том, что стоимость проекта строительства «Арены Омск» осталась прежней.
«Распространяемая рядом СМИ информация об удорожании не соответствует действительности.
Проект финансируется на паритетных началах между компанией «Газпром нефть», правительством РФ и правительством Омской области.
Первая часть бюджетного транша в размере 2,4 млрд рублей была выделена в ноябре 2020 года. В июне 2021 года Правительство Российской Федерации одобрило выделение Омской области межбюджетного трансфера на сумму 2,5689 млрд рублей. В бюджете Омской области в текущем году предусмотрено 395,8 млн рублей.
Остальную часть средств вкладывает компания «Газпром нефть». Финансирование со стороны компании открыто в 2020 году.
Общая стоимость проекта согласно концессионному соглашению, подписанному сторонами 20 марта 2020 года – 12 млрд рублей. Стороны выполняют свои обязательства в соответствии с графиком», — сообщается в заявлении «Авангарда» на официальном сайте клуба.
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