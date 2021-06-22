Третьяк: успех юниоров на ЧМ — плод национальной программы подготовки «Красная Машина»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги сезона-2020/2021.



«С завершением чемпионата мира в Латвии подошел к концу и весь хоккейный сезон. К сожалению, в Риге наша сборная осталась без медалей. Без всякого сомнения, конструктивная критика важна. Но важно отмечать и позитивные моменты. В составе нашей сборной дебютировали 17 игроков, многие из которых являются кандидатами в состав на зимние Олимпийские игры в Пекине.



На протяжении всего сезона наша команда показывала яркую игру и впервые за несколько лет стала победителем Еврохоккейтура – причем оформила победу в турнире досрочно, одержав 9 побед в 9 матчах на Кубке Карьяла, Кубке Первого канала и Шведских хоккейных играх. На этих турнирах в составе национальной команды также дебютировали игроки, которые являются кандидатами на поездку в Пекин.



Непростая мировая обстановка не позволила провести ряд турниров, вследствие чего многие российские сборные, в первую очередь юниорские, остались без соревновательной практики. Тем не менее, команды постоянно проводили учебно-тренировочные сборы.



К сожалению, не состоялся в установленные сроки женский чемпионат мира. Но хотелось бы выразить благодарность Международной федерации хоккея и принимающей стороне за то, что в предолимпийский сезон первенство мира всё же пройдёт, пусть и в августе.



Говоря об итогах сезона, нельзя не упомянуть серебряные медали, завоеванные нашей юниорской сборной на чемпионате мира в США. Успех юниоров – это один из плодов национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина», которая усилиями Федерации хоккея России успешно внедряется по всей стране. Команда хоккеистов не старше 18 лет остановилась в шаге от золота – только усталость из-за тяжёлого расписания не позволила обыграть Канаду в финале.



Хоккейный сезон закрыт, но работа не останавливается. Следующий сезон будет особенным сразу по нескольким причинам. В декабре мы все готовимся отпраздновать 75-летие отечественного хоккея. И подготовка к этой знаменательной дате ведется самая серьёзная.



Кроме того, в феврале нас ждёт главное событие четырёхлетия – Олимпийские игры в Пекине. Перед нашей командой стоит непростая глобальная цель – отстоять звание олимпийских чемпионов. И задача Федерации хоккея России – обеспечить нашим сборным лучшие условия для подготовки и возможность сосредоточиться на достижении поставленной цели», — приводит слова Третьяка официальный сайт ФХР.