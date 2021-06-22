Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккеисты, тренеры и персонал «Металлурга» пройдут процедуру вакцинации от коронавируса

Хоккеисты, тренеры и персонал «Металлурга» пройдут процедуру вакцинации от коронавируса
Комментарии

Магнитогорский «Металлург» сообщил о прохождении игроками вакцинации от коронавируса.

«Хоккеисты «Металлурга» Григорий Дронов, Артём Минулин, Богдан Потехин и Егор Коробкин поставили себе первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщают в медицинском штабе команды, прививки поставят все игроки, тренеры и персонал команды. Многие используют для этого отпуск – идеальное время.

Конечно же, мы все хотим, чтобы новый сезон Континентальной лиги прошёл в привычной атмосфере хоккейного праздника, по которой мы так сильно соскучились за время ограничительных мер. Пройти вакцинацию очень просто. Вся информация размещена на специализированных порталах. Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!», — говорится в официальном заявлении клуба в «инстаграме».

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021