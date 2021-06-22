Варфоломеев: в «Динамо» перезапустил свою карьеру, снова почувствовал уверенность

Нападающий минского «Динамо» Павел Варфоломеев рассказал о продлении контракта на следующий год.
«Рад, что продлил соглашение. В Минске всё нравится: город, руководство, команда, тренерский штаб. В «Динамо» перезапустил свою карьеру, снова почувствовал уверенность, тренеры мне доверяли и помогали показывать свои лучшие качества. Уже соскучился по варке в раздевалке. Конечно, сейчас хожу на арену поддерживать форму, там тоже своя варка. Но всё-таки немного другая атмосфера.
По чьим шуткам соскучился? По своим. В «Динамо» все ребята классные, хорошо шутят. Например, Ильюха Шинкевич. С ним часто списываемся, созваниваемся.
Что вспоминаю о прошлом сезоне? Первые дни после приезда. Очень тепло приняли, не было ребят, которые косо смотрели. Наоборот, все помогали, подсказывали, что и как.
Про плей-офф уже не вспоминаю. Если бы забросил 20 шайб и мы выиграли кубок, тогда бы долго вспоминал. У нас это впереди. Так что надо готовиться к новому сезону», — цитирует Варфоломеева официальный сайт минского «Динамо».
- 22 июня 2021
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